Ringkasan pertandingan Liga Prancis

Paris (ANTARA News) - Ringkasan pertandingan-pertandingan Liga Prancis pada Sabtu:Sabtu, 14 OktoberEn Avant de Guingamp 2 Mustapha Diallo 58, Jimmy Briand 89Stade Rennes 0Kartu merah: Wahbi Khazri 66Babak pertama: 0-0Lille 2 Luiz Araujo 12, Thiago Mendes 74Kartu merah: Edgar Ie 90+1ESTAC Troyes 2 Stephane Darbion 4, Adama Niane 90+3penBabak pertama: 1-1St Etienne 3 Vincent Pajot 74, Cafu 85og, Habib Maiga 90+5Penalti gagal: Bryan Dabo 85Metz 1 Fallou Diagne 20Babak pertama: 0-1Toulouse 1 Andy Delort 40Amiens SC 0Kartu merah: Prince Desir Gouano 90+5Babak pertama: 1-0Caen 0Angers SCO 2 Karl Toko Ekambi 49, Angelo Fulgini 59Babak pertama: 0-0Dijon FCO 1 Benjamin Jeannot 87Paris St Germain 2 Thomas Meunier 71,90+2Babak pertama: 0-0Jumat, 13 OktoberOlympique Lyon 3 Mariano 11, Nabil Fekir 23,90+5Monaco 2 Rony Lopes 17, Adama Traore 34Babak pertama: 2-2Jadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):Minggu, 15 OktoberGirondins Bordeaux vs Nantes (13.00)Montpellier HSC vs Nice (15.00)Racing Strasbourg vs Olympique Marseille (19.00)

