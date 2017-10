Sandiaga Uno lari 8 km dari rumah ke Balaikota

Lari pagi pertama saya dari rumah menuju Balai Kota sekitar 8 km, dilanjutkan dengan senam pagi bersama Ibunda dan warga yang juga sedang senam pagi, dan juga bermain basket di kawasan Monas. Saya akan rutinkan kegiatan ini paling tidak seminggu sekali. Untuk warga Jakarta, yuk kita biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga pagi.

A post shared by Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) on Oct 19, 2017 at 6:43pm PDT