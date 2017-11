Militer Suriah rebut wilayah lagi di Deir Az-zour dari ISIS

Damaskus, Suriah, 1/11 (Antara/Xinhua-OANA) - Militer Suriah dan petempur sekutunya pada Selasa (31/10) merebut tiga daerah baru dari petempur IS di Ibu Kota Provinsi Deir Az-Zour, kata kantor berita resmi Suriah, SANA.Pasukan militer merebut Permukiman Matar Qadim, Rasafeh dan Bundaran Ghassan Aboud, kata laporan tersebut. Ditambahkannya, pasukan pemerintah telah bergerak maju ke arah Permukiman Khasarat dan Bundaran Suyouf di kota itu.Militer Suriah telah bergerak maju dalam pertempuran melawan gerilyaawan IS di kota tersebut dan pinggiran selatannya, kata Xinhua. Sementara itu, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang didukung AS, memerangi kelompok yang dicap sebagai organisasi teror itu di pinggir utara dan timur-laut kota tersebut.Pegiat mengatakan personel SDF pada Selasa bergerak maju di dekat Sungai Khabour di pinggir timur-laut Deir Az-Zour, merebut Kota Kecil Huraijeh Ash-Shamali, Jaar, dan Al-Fudain serta daerah lain di sana.Dalam kesempatan lain, Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia mengatakan sebanyak 124 petempur ISIS telah tewas selama satu pekan belakangan dalam pertempuran melawan personel militer Suriah.Sekarang, prajurit militer Suriah terpisah 65 kilometer untuk merebut Kota Al-Bukamal, kubu utama terakhir ISIS di pinggir tenggara Deir Az-Zour di dekat perbatasan Irak.Sementara itu, SANA melaporkan pasukan Suriah menemukan ribuan ton gandum di berbagai daerah yang dibebaskan baru-baru ini dari petepur ISIS.(Uu.C003)

