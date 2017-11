Keio Plaza Hotel Tokyo gelar pameran sumpit

– sebagai Bagian dari Tradisi Pemberian Hadiah

TOKYO--(Antara/BUSINESS WIRE)-- Keio Plaza Hotel Tokyo, salah satu hotel internasional paling prestisius yang berlokasi di Shinjuku, Tokyo, akan menggelar pameran bertajuk “Japanese Chopsticks Exhibition – as Part of Gift Giving Tradition” mulai 7 hingga 20 November 2017 di Art Lobby. Sekitar 70 sumpit pernisan dari berbagai prefektur di seantero Jepang akan dipamerkan, bersama sumpit khusus dalam kotak kayu dan dengan penyangga sumpit. Selain itu, tamu yang menyantap sarapan ala Jepang yang disajikan khusus (Terbatas 10 makanan per hari) di Club Lounge eksklusif “Premier Grand” akan mendapat satu set sumpit pernisan komemoratif Wakasanuri.

Pameran tahunan ini merupakan bagian dari program pengalaman budaya Jepang Keio Plaza Hotel dan event tahun ini adalah yang keenam kalinya dengan menggandeng produsen paling ternama “Hyozaemon”, yang didirikan pada 1921. Budaya makanan tradisional Jepang dipercaya merupakan satu-satunya di dunia yang hanya menggunakan sumpit, dan Keio Plaza Hotel ingin mendemonstrasikan tradisi cantik sumpit Jepang kepada para tamu. Pameran ini juga menyampaikan bagaimana sumpit merefleksikan musim dalam budaya makanan Jepang, serta memperlihatkan berbagai teknik pernis yang cantik dan beraneka warna seperti Wakasanuri, Wajimanuri, dan Tsugarunuri dari seantero Jepang yang merepresentasikan konsep unik Jepang yakni “wabi-sabi”, yang bisa digambarkan sebagai penerimaan atas kefanaan dan ketidaksempurnaan. Program pengalaman budaya Jepang kami telah disambut hangat oleh para tamu, yang 75% berasal dari luar negeri.

“Japanese Chopsticks Exhibition – as Part of Gift Giving Tradition”

Tanggal: 7 November (Selasa) hingga 20 November (Senin), 2017

Waktu: 10:00 pagi - 6:00 petang (Hingga 4:00 petang pada hari terakhir)

Tempat: Lantai 3, Art Lobby

Pas Masuk: Gratis

Co-Host: Hyozaemon Co., Ltd.

Hadiah untuk Tamu yang menginap di Club Floor “Premier Grand”

Para tamu yang menyantap sarapan ala Jepang yang disajikan khusus (Terbatas 10 makanan per hari, perlu reservasi) di Club Lounge eksklusif “Premier Grand” akan mendapat satu set sumpit pernisan komemoratif Wakasanuri.

Paket Menginap “Premier Grand”

[Club Room Premier Grand] Mulai JPY22.500

[Premier Grand Suite] Mulai JPY45.000

Harga kamar: 2 orang per kamar, harga per orang termasuk penggunaan Club Lounge, sarapan, biaya layanan dan pajak.

