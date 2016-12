"Om Telolet Om" jadi trending topic dunia

id

om telolet om, telolet

just went outside and yelled om telolet om at a bus - obviously hasn't made it to Australia yet — michael clafford (@Michael5SOS) December 21, 2016

What does om telolet om mean? — THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) December 20, 2016

We doing this everywhere in New York from now on



OM TELOLET OM #OmTeloletOm pic.twitter.com/ECx5UYxtlO — Karim Metwaly (@KarimyScreamy) December 21, 2016

Jakarta (ANTARA News) - Fenomena "Om Telolet OM" menghebohkan media sosial sejak semalam. Di Twitter, "Om Telolet Om" bahkan menjadi trending topic dunia, sudah dibicarakan hingga 715 ribu kali cuitan pada siang hari ini sekitar pukul 15.45 WIB.Sederet pesohor dunia pun ikut "nimbrung" membicarakan fenomena yang sebenarnya sudah heboh di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu tersebut.Pebalap Marc Marquez, gitaris grup band asal Australia 5 Seconds Of Summer Michael Clafford, hingga grup musik The Chainsmokers juga membicarakan fenomena itu.Selain itu, sejumlah pemilik akun Twitter di seluruh dunia juga melakukan aksi meneriakkan "Om Telolet Om" ke arah truk atau bus yang melintas di jalanan.Om Telolet Om sebenarnya adalah seruan dari sekelompok orang yang sedang menunggu bus melintas dan meminta sang sopir untuk membunyikan klakson yang bunyinya "telolet".

