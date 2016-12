"Om Telolet Om" juga menular ke artis K-Pop

id

Om Telolet Om, telolet

Jakarta (ANTARA News) - Setelah menggemparkan jagat musik dance elektronik, "Om Telolet Om" juga menular ke musisi K-Pop.Dalam akun resmi instagramnya, member boyband asal Korea Selatan Super Junior Henry Lau juga ikut memposting video saat dia meniup alat musik terompet yang telah diedit dengan bunyi klakson bis."#omteloletom #om #telolet apa ini? ^^," tulis @henryl89 dalam kolom keterangan postingan.Postingan tersebut disambut antusias oleh para followersnya. "Ahahaha lucunya" tulis salah satu follower dalam kolom komentar. Ada pula yang merespon dengan menulis "Oppa Telolet Oppa, Lol."Tak hanya Henry, anggota Super Junior lainnya Yesung juga mengunggah foto dirinya mengenakan jaket dan kacamata hitam di instagram dengan caption "OM TELOLET OM #omteloletom ??."Fenomena "Om Telolet Om" menghebohkan media sosial. Di Twitter, "Om Telolet Om" bahkan menjadi trending topic dunia. Member boyband GOT7 Bambam juga dibuat penasaran dengan tanda pagar "Om Telolet Om"."Can someone tell me What is "Om Telolet Om" mean?," tulis dia dalam akun Twitternya @BamBam1A."Om Telolet Om" bahkan menular ke penyanyi perempuan. Mantan member girl band 2NE1 yang saat ini tengah bersolo karir CL juga ikut membuat "Om Telolet Om" menjadi trending topik.Namun dia mengganti "Om" dengan GZB yang merupakan sebutan untuk penggemarnya. "+GZB TELOLET GZB+ for my (bendera Indonesia) GZBz is this right?," kicau @ChaelinCL.Sebelumnya "Om Telolet Om" juga menghebohkan musisi EDM mancanegara seperti Zedd, DJ Snake dan The Chainsmokers. Bahkan, Duo DJ dan produser musik EDM Firebeatz bunyi klakson bus itu dengan musik elektronik dalam karyanya yang diberi judul "Om Telolet Om Vs Firebeatz".

Editor: Unggul Tri Ratomo