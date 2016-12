Penumpang pesawat diturunkan setelah marah ke Ivanka Trump

id

ivanka trump, donald trump

New York (ANTARA News) - Seorang penumpang JetBlue pada Kamis diturunkan dari pesawat setelah menurut media dan saksi mata melontarkan kemarahan ketika melihat putri presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, Ivanka Trump.JetBlue Airways Corp membenarkan dalam satu pernyataan bahwa seorang penumpang diturunkan dari penerbangan dari bandara internasional John F. Kennedy, New York, menuju ke San Fransisco namun tidak memberikan informasi rinci mengenai kejadian tersebut.Seorang penumpang lain di pesawat itu, Marc Scheff, mengatakan ketika penumpang pria itu melihat Ivanka, ia menengok lagi ke arahnya lalu berkata "Ya Tuhan. Ini mimpi buruk!"Dalam pernyataannya JetBlue menyatakan bahwa keputusan untuk memindahkan penumpang itu dari penerbangan bukan hal ringan. "Dalam hal ini, tim kami mengupayakan untuk menampung yang bersangkutan agar dapat menumpang penerbangan berikutnya."Reuters belum bisa mengetahui identitas penumpang yang diturunkan itu. Matthew Lasner, seorang pengguna Twitter yang cuitannya dikutip oleh laman hiburan TMZ, mengatakan suaminya akan menghadapi Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner di bandara."Ivanka dan Jared ada di T5 JFK, terbang dengan pesawat penumpang," tulis Matthew Lasner (@mattlasner), yang kemudian dihapus."Suami saya mengejar mereka untuk mempermalukan mereka."Lasner, seorang profesor di Hunter College, New York, tidak menjawab permintaan komentar terkait cuitannya dan sejak itu luring, atau pesan yang disampaikan ke kantor atau akun Facebook dia."Melakukan itu kepada seorang perempuan yang berada di sana dengan anak-anaknya, apa pun latar belakang politik atau pemikiran Anda, itu bukan cara orang Amerika bertindak," kata juru bicara Trump, Sean Spicer, kepada Fox News.Scheff (40) yang mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ia duduk sebaris dengan Ivanka Trump dalam penerbangan itu. Ia mengatakan bahwa penumpang yang kemudian diturunkan kemudian "mulai gemetar".Ia mengatakan bahwa setelah staf JetBlue mendekati pria itu "untuk memastikan dia tenang", si penumpang mengatakan: "Mereka merusak negara kita, sekarang berusaha merusak penerbangan kita!"Scheff mengatakan bahwa pria itu jelas "terganggu" tetapi tidak "berteriak".Ivanka Trump sedang dalam perjalanan ke Hawaii untuk berlibur bersama keluarganya, menurut ABC News.Donald Trump dan keluarganya menghabiskan libur Natal di resor mereka di Palm Beach, Florida.(Uu.M007)

