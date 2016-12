Blusukan, Sandiaga dihadiahi roti buaya

id

pilkada dki, sandiaga uno

Jakarta (ANTARA News) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno diberi roti buaya dan bir pletok oleh warga Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Kamis.Roti buaya tersebut dibuat oleh warga Pondok Ranggon yang memiliki salah satu usaha rumahan pembuatan roti.Sandiaga mengatakan pemberian roti buaya tersebut merupakan budaya Betawi yang memiliki makna kesetiaan."Pembuatan roti ini menciptakan lapangan kerja dan kegiatan ini betul-betul menyentuh akar rumput dalam ekonomi kerakyatan," kata Sandiaga.Pasangan dari Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini mengatakan pihaknya memiliki progam One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) yakni satu kecamatan satu pusat kemitraan, katanya."Pengusaha roti Giboy ini bisa mendapat bantuan dari program OK OCE baik dari pendampingan dan permodalan karena sudah ada pasarnya," kata Sandiaga.Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut 3.Selain itu, nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi) dan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot).

Editor: Ida Nurcahyani