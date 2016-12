Sambut pergantian tahun, Boyolali tampilkan Godbless

id

kabupaten boyolali, pertunjukan, pergantian tahun, tahun baru, godbless

Boyolali (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Boyolali akan menggelar puluhan tempat pertunjukan yang tersebar di belasan kecamatan untuk menyambut pergantian tahun dari 2016 menuju 2017, pada Sabtu (31/12) malam.Wakil Bupati Boyolali M Said Hidayat, di Boyolali, Kamis, mengatakan, Pemkab Boyolali untuk menyambut datang Tahun Baru 2017 ada lima tempat pertunjukan hiburan di Kota Boyolali, dan 17 titik lainnya tersebar di kecamatan.M Said Hidayat mengatakan penyelenggaraan hiburan umum untuk menyambut malam Tahun Baru 2017 antara lain pentas kelompok musik legenda Godbless dan pesta kembang api yang digelar di Alun-alun kidul Kemiri Boyolali dengan mengambil tema "Konser Indonesia Damai"."Konser kelompok musik Godbless ini, juga akan didampingi kelompok musik Lotus pemenang festival rock 2016 di Boyolali, Sintink, Waladalah, dan Tari Garuda Jaya merupakan kelompok duta seni Boyolali yang dikirim ke luar negeri," kata M Said Hidayat.Selain itu, M Said Hidayat menjelaskan pertunjukan juga akan digelar di Gelanggang Anuraga Boyolali yakni pentas musik Top Forty, Gedung Balai Sidang Mahesa pentas tembang kenangan, simpang lima Siaga Pentas musik dangdut, dan Poncobudoyo Pulisen pentas wayang kulit dengan dalang ki Jungkung Sarmoyo.Bahkan, kata M Said Hidayat untuk memecahkan keramaian pengunjung juga digelar pentas seni hiburan di 17 kecamatan antara lain kethoprak humor, dangdut campur sari, wayang kulit, kesenian tari lokal dan lainnya."Kita juga menggelar pentas hiburan 17 kecamatan untuk menampilkan kearifan lokal daerah masing-masing untuk memecah konsentrasi keramaian di Kabupaten Boyolali," katanya.Oleh karena itu, kata dia, keramaian tidak terjadi atau terpusat hanya di Kota Boyolali saja, tetapi 17 daerah kecamatan lainnya untuk membagi kebahagiaan masyarakat dalam menyambut datang tahun baru.Menurut Wabup, pihaknya pengalaman tahun baru sebelumnya ada sekitar 600 ribu pengunjung yang memadati pusat kota dalam menyambut pergantian tahun."Kami bersama Bupati Seno Samodro yang memiliki visi misi pro inverstasi terus berupaya mempromosikan dan pengembangkan pariwisata di Boyolali agar lebih dikenal para wisatawan baik lokal maupun mancanegara," kata Wabup.Menyinggung soal pengamanan penyambut tahun baru, Wabup mengatakan pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan berkoordinasi dengan apara keamanan baik dari Polres Boyolali maupun TNI atau Kodim setempat.Kepala Polres Boyolali AKBP M Agung Suyono mengatakan pihaknya menjamin keamanan dalam menyambut malam Tahun Baru 2017 melalui operasi Lilin Candi 2016.Menurut M Agung Suyono pihaknya dalam menjamin keamanan akan menurunkan sekitar 700 personel baik dari kepolisian didukung TNI dan melibatkan instansi samping termasuk ormas seperti Banser."Kami meminta tambahan dari pasukan Brimob untuk penguatan perayaan malam tahun baru anggotanya selalu siaga menjaga Kamtimas," kata M Agung Suyono.Menurut Kapolres, Boyolali menyambut malam tahun baru optimistis aman karena sudah dikelilingi masyarakat yang mendukung keamanan di daerah sehingga segala informasi akan disampaikan kepada aparat keamanan.

Editor: Tasrief Tarmizi