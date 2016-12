Harga CPO turun Rp32/kg

id

ilustrasi: Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Naik Petani menumpukkan tandan buah segar kelapa sawit, di perkebunan sawit rakyat kawasan Desa Drien Leukiet, Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, Senin, (3/10/2016). Harga tandan buah segar kelapa sawit pada tingkat petani sejak sepekan terakhir mulai naik dari Rp. 1300 menjadi Rp. 1500 per kg. (ANTARA FOTO/ Suprian) ()

Jambi (ANTARA News) - Harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Provinsi Jambi untuk periode 30 Desember 2016 - 6 Januari 2017, terjadi penurunan sebesar Rp32 per Kg dibandingkan sebelumnya seharga Rp8.665/Kg menjadi Rp8.633/Kg.Selain harga CPO, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan inti sawit juga turun dari periode sebelumnya, kata Pejabat Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, di Jambi, Sabtu.Harga inti sawit turun cukup sinifikan pada sepekan ke depan sebesar Rp139 per Kg atau dari Rp8.448 menjadi Rp8.309/kg, sementara itu untuk indeks yang dipakai adalah 90,41 persen dan sedangkan untuk harga TBS kelapa sawit di Jambi yang turun hanya Rp10 per kilogram.Berikut ini harga TBS untuk usia tanam 3 tahun yang ditetapkan sebesar Rp1.633/kg, usia tanam 4 tahun Rp1.753, usia tanam 5 tahun Rp1.833/kg, usia tanam 6 tahun Rp1.909/kg, dan usia tanam 7 tahun sebesar Rp1.957/kg.Selanjutnya, untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp2.000/kg, usia tanam 9 tahun Rp2.039/kg, usia tanam 10 s.d. 20 tahun harganya Rp2.104/kg, usia 21 s.d. 24 tahun Rp2.043/kg, dan di atas 25 tahun Rp1.952kg.Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit yang ditetapkan tim perumus tersebut dihadiri oleh para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat, sedang untuk luas areal lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi saat ini lebih kurang 962.000 hektare, tersebar di 10 kabupaten dengan hasil produksi rata-rata sekitar 1.000.000 ton/tahun.

Editor: Ruslan Burhani