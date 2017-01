35 diplomat Rusia yang diusir sudah tinggalkan AS

id

krisis diplomatik as-rusia, diplomat rusia diusir, presiden barack obama, vladimir putin, donald trump

Jakarta (ANTARA News) - Para diplomat yang diusir atas perintah Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah meninggalkan Washington Minggu waktu AS, lapor berbagai kantor berita Rusia, mengutip kedutaan besar Rusia di AS."Pesawat telah tinggal landas, semua orang telah pergi," lapor kantor berita RIA mengutip sekretaris pers kedutaan besar Rusia di AS.Obama telah memerintahkan pengusiran 35 orang diduga mata-mata Rusia dan sekaligus menerapkan sanksi terhadap dua badan intelijen Rusia yang meretas kelompok-kelompok politik AS sewakut Pemilihan Presiden 2016.Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk tidak membalas tindakan Obama itu dengan menyatakan akan mempertimbangkan dahulu langkah-langkah yang diambil Donald Trump ketika resmi menjadi presiden AS pada 20 Januari.Setelah tanggal itu baru Rusia memutuskan langkah-langkah lebih jauh dalam hubungan AS-Rusia, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik