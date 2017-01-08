Klasemen NBA

Wilayah Timur:
Divisi Atlantik
W L PCT GB
1. Toronto 24 12 .667 -
2. Boston 23 14 .622 1 1/2
3. NY Knicks 17 20 .459 7 1/2
4. Philadelphia 9 25 .265 14
5. Brooklyn 8 27 .229 15 1/2
Divisi Tengah
W L PCT GB
1. Cleveland 27 8 .771 -
2. Indiana 20 18 .526 8 1/2
3. Milwaukee 18 17 .514 9
4. Chicago 19 18 .514 9
5. Detroit 17 21 .447 11 1/2
Divisi Tenggara
W L PCT GB
1. Atlanta 21 16 .568 -
2. Charlotte 20 18 .526 1 1/2
3. Washington 17 18 .486 3
4. Orlando 16 22 .421 5 1/2
5. Miami 11 27 .289 10 1/2
Wilayah Barat
Divisi Barat Laut
W L PCT GB
1. Utah 23 15 .605 -
2. Oklahoma City 22 16 .579 1
3. Portland 16 22 .421 7
4. Denver 14 23 .378 8 1/2
5. Minnesota 11 26 .297 11 1/2
Divisi Pasifik
W L PCT GB
1. Golden State 31 6 .838 -
2. LA Clippers 25 14 .641 7
3. Sacramento 15 21 .417 15 1/2
4. LA Lakers 14 26 .350 18 1/2
5. Phoenix 12 25 .324 19
Divisi Barat Daya
W L PCT GB
1. San Antonio 30 7 .811 -
2. Houston 29 9 .763 1 1/2
3. Memphis 23 16 .590 8
4. New Orleans 14 24 .368 16 1/2
5. Dallas 11 26 .297 19
Jadwal pertandingan Minggu 8 Januari (waktu dalam GMT):
Philadelphia di Brooklyn (17.00)
Washington di Milwaukee (19.00)
Miami di LA Clippers (20.30)
Houston di Toronto (23.00)
Jadwal pertandingan Senin 9 Januari (waktu dalam GMT):
Utah di Memphis (01.00)
Cleveland di Phoenix (01.30)
Detroit di Portland (02.00)
Golden State di Sacramento (02.00)
Orlando di LA Lakers (02.30)
Editor: AA Ariwibowo
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