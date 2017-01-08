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Minggu, 8 Januari 2017

Klasemen NBA

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Klasemen NBA
NBA vector members. (nba.com)
Washington (ANTARA News) - Klasemen NBA pada Sabtu:

Wilayah Timur:

Divisi Atlantik

W L PCT GB

1. Toronto 24 12 .667 -

2. Boston 23 14 .622 1 1/2

3. NY Knicks 17 20 .459 7 1/2

4. Philadelphia 9 25 .265 14

5. Brooklyn 8 27 .229 15 1/2


Divisi Tengah

W L PCT GB

1. Cleveland 27 8 .771 -

2. Indiana 20 18 .526 8 1/2

3. Milwaukee 18 17 .514 9

4. Chicago 19 18 .514 9

5. Detroit 17 21 .447 11 1/2


Divisi Tenggara

W L PCT GB

1. Atlanta 21 16 .568 -

2. Charlotte 20 18 .526 1 1/2

3. Washington 17 18 .486 3

4. Orlando 16 22 .421 5 1/2

5. Miami 11 27 .289 10 1/2


Wilayah Barat

Divisi Barat Laut

W L PCT GB

1. Utah 23 15 .605 -

2. Oklahoma City 22 16 .579 1

3. Portland 16 22 .421 7

4. Denver 14 23 .378 8 1/2

5. Minnesota 11 26 .297 11 1/2

Divisi Pasifik

W L PCT GB

1. Golden State 31 6 .838 -

2. LA Clippers 25 14 .641 7

3. Sacramento 15 21 .417 15 1/2

4. LA Lakers 14 26 .350 18 1/2

5. Phoenix 12 25 .324 19


Divisi Barat Daya

W L PCT GB

1. San Antonio 30 7 .811 -

2. Houston 29 9 .763 1 1/2

3. Memphis 23 16 .590 8

4. New Orleans 14 24 .368 16 1/2

5. Dallas 11 26 .297 19

Jadwal pertandingan Minggu 8 Januari (waktu dalam GMT):

Philadelphia di Brooklyn (17.00)

Washington di Milwaukee (19.00)

Miami di LA Clippers (20.30)

Houston di Toronto (23.00)


Jadwal pertandingan Senin 9 Januari (waktu dalam GMT):

Utah di Memphis (01.00)

Cleveland di Phoenix (01.30)

Detroit di Portland (02.00)

Golden State di Sacramento (02.00)

Orlando di LA Lakers (02.30)

Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © ANTARA 2017

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