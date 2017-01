Project Pop mengenang Oon

id

Jakarta (ANTARA News) - Project Pop, grup musik spesialis parodi asal Bandung, kehilangan salah satu personel mereka Oon yang meninggal Jumat (13/1) pagi di Bandung, setelah lama berjuang melawan diabetes.





“Di hari Jumat penuh berkah, 13 Januari 2017, berpulang ke Rahmatullah @oonpop Allah beri pengampunan.. dilapangkan jalannya menuju Surga Nya,” cuit akun resmi @projectpop





Di hari jumat penuh berkah

13 Januari 2017 berpulang ke Rahmatullah @oonpop

— project pop (@projectpop) January 13, 2017 Grup yang telah berdiri sejak 20 tahun silam ini selalu terlihat kompak, hampir tidak pernah bergonta-ganti personil. Hingga ditinggal Oon hari ini, Project Pop masih berisi Tika Panggabean, Yosi Mokalu, Udjo, Gugum dan Odie.





Yosi melalui unggahan di Instagram mengungkapkan kesedihan ditinggal sahabatnya yang bernama lengkap Mochamad Fachroni ini.





“Hari ini, 13 Jan 2017, jumlah kita akhirnya berkurang 1 setelah bertahan selama 20 tahun,” tulis Yosi di sebuah foto Project Pop.





Saat ini, Project Pop harus menjalani pertunjukan di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan. Mereka mendapat kabar kepergian sang sahabat saat mendarat di Sumatera Selatan.





Mereka tidak bisa mengantar langsung Oon ke peristirahatan terakhir karena lokasi pekerjaan yang jauh dari kota besar.





Mereka baru dapat terbang ke Bandung esok hari.





“Kami selalu berharap dia bisa sembuh, tapi tidak mengharapkan ini terjadi. Jadi, otomatis kita semua pasti sedih,” kata Yosi saat dihubungi wartawan.





Oon meninggal setelah beberapa waktu belakangan menderita komplikasi diabetes, gagal ginjal dan gangguan jantung.





“Ga ada lagi parody Sandy Sundoro, Poh nya Teletubbies, pemegang nada La pada lagu Do Re Mi, partner gw nge Rap di lagu Dangdut is The Music .. dan banyak lagi. Sudah pasti ada yg kurang, minus loe, On! You'll b remembered. You'll b missed a lot!,” kata Yosi di Instagram.





Hari ini, 13 Jan 2017, jumlah kita akhirnya berkurang 1 setelah bertahan selama 20 thn. Slamat jalan @ronio2n Mochamad Fahroni, teman sepanggung, teman makan, sahabat, & ahli gadget nya Project Pop.

Jeffrey Hutagalung, manajer Project Pop, saat dihubungi, menyatakan teman-temannya sempat menjenguk Oon awal Januari lalu dan terlihat ceria seperti biasa. Mereka tidak menyangka akan kehilangan sang penggemar berat gadget dalam waktu dekat.





Odie, dalam akun Instagram @siodie, mengunggah foto berwarna hitam satu jam yang lalu, tanpa memberikan penjelasan di foto itu.





Tika Panggabean menyatakan kesedihannya dengan mencuit ulang kabar duka dari akun resmi Project Pop.





Editor: Ida Nurcahyani