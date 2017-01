Badung dukung peluncuran buku tragedi bom Bali

id

Mangupura (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Badung, mendukung peluncuran buku yang dibuat Paguyuban Isana Dewata yang menceritakan tragedi korban bom Bali beberapa tahun lalu yang segera diluncurkan pada 12 Oktober 2017."Pemkab Badung siap mendukung peluncuran buku ini dan siap membantu pendampingan kepada keluarga korban yang ditinggalkan karena tragedi bom Bali beberapa tahun silam," kata Sekertaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika di Mangupura, Selasa.Ia mengatakan, Paguyuban Isana Dewata merupakan paguyuban anggota keluarga (istri dan anak) korban yang ditinggalkan akibat tragedi bom Bali di Ground Zero Legian, Kafe jimbaran dan Kuta Square.Kompyang yang menerima kunjungan Sekretaris Paguyuban Isana Dewata, Thiolina F. Marpaung di Puspem Badung yang didampingi Kasubag Generasi Muda dan Olahraga Bagian Kesra Wayan Wiranata mengharapkan peluncuran buku nanti dapat menggugah hati masyarakat dunia dan Indonesia."Karena buku ini menceritakan penderitaan dan kepedihan anggota keluarga bom Bali yang menentang aksi terorisme," katanya.Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewajiban untuk menjaga, merawat dan memelihara Monumen Perdamaian di Ground Zero Legian."Monumen itu tetap kami rawat dan jaga. Hal ini sangat penting agar generasi muda mengetahui dan paham bahwa di lokasi itu pernah terjadi aksi biadab yang menyebabkan ratusan korban meninggal dan puluhan orang luka-luka serta membiaskan trauma kepada para korban yang masih hidup," ujarnya.Hal itu dilakukan Pemkab Badung, karena monumen perdamaian ini memiliki sejarah bagi masyarakat diseluruh dunia.Sementara itu Sekretaris Peguyuban Isana Dewata, Thiolina F. Marpaung mengatakan, tujuan peluncuran buku kisah korban bom Bali beserta keluarganya ini untuk menggugah masyarakat luas agar bersama-sama menjaga Pulau Dewata supaya tidak terjadi kejadian yang serupa."Paguyuban ini menaungi korban Bom Bali yang menjadi korban bom Bali baik yang terjadi di ground zero, kafe jimbaran dan Kuta Square," ujarnya.

Editor: B Kunto Wibisono