Pengalaman tim "Trinity The Nekad Traveler" jelajah lokasi syuting

Hamish Daud, Maudy Ayunda, Trinity The Nekad Traveler

Para pemain, sutradara dan penulis "Trinity The Nekad Traveler" dalam temu media di Jakarta, Selasa (31/1/2017). (ANTARA News/ Arindra Meodia)

Jakarta (ANTARA News) - Film yang diadaptasi dari buku travel blogger Trinity, "Trinity The Nekad Traveler", akhirnya segera dirilis. Salah satu produser Agung Saputra mengungkapkan bahwa persiapan film tersebut memakan waktu dua tahun."Bongkar penulis berbicara banyak dengan Trinity untuk menentukan arah cerita, sampai ketemu mas Rizal Mantiovani yang saat itu sedang dalam proses film lain, tapi setelah itu mengontak kembali dan mas Rizal yang menyutradari," ujar dia dalam temu media di Jakarta, Selasa.Film tersebut mengambil gambar di enam kota tiga negara yaitu Maldives, Maladewa; Manila, Filipina; dan Jakarta, Lampung, Makassar, NTT, Indonesia."Sampai dua tahun riset, diskusi, akhirnya terpilihlah kota-kota itu. Dipilih Maldives karena destinasi impian semua orang, dan setahu saya ini film Indonesia pertama yang mengambil lokasi syuting di sana," ujar Agung."Filipina dipilih karena rumah kedua Trinity karena dia pernah berkuliah di sana. Lampung, Makassar dan NTT masing-masing mewakili Indonesia bagian barat, tengah dan timur," sambung dia.Mengambil lokasi syuting di tempat-tempat indah di Indonesia, menjadi pengalaman yang terlupakan bagi pemeran utama Maudy Ayunda."Aku enggak tahu di Lampung ada banyak tempat yang indah. Bertemu gajah di Way Kambas, itu tempat pertama kali syuting, dan memanjat tebing di Gigi Hiu. Menyenangkan sekali," kata dia."Menginap di perahu saat di NTT, dan itu enggak ada sinyal, tetapi bisa melihat bintang jatuh dari atas kapal," lanjut dia.Sementara itu, komika Babe Cabita yang memerankan Ezra, saudara sepupu "Trinity" mengaku sempat terkejut dengan kota Manila yang menurut dia tidak jauh beda dengan kota Jakarta."Saya belum pernah ke sana, begitu sampai di sana, kok kayak di Blok M, malah bagusan Blok M," ujar dia diiringi tawa para pemain film lain.Menempuh waktu tiga bulan untuk menjelajah ke lokasi syuting sebanyak itu membuat para pemain tidak memiliki waktu istirahat yang sama. Maudy mengaku sempat drop saat syuting, namun bersyukur dia masih bisa menjalankan syuting."Ini sebenarnya film yang memiliki tantangan sangat besar. Belajar banyak, adrenalin juga naik dengan tiga negara berbagai macam daerah, praktis istirahat terbatas," kata sang sutradara Rizal Mantovani.Film "Trinity The Nekad Traveler" akan dirilis pada 16 Maret 2017.

Editor: Ruslan Burhani