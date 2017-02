Jessica Alba akan bintangi film perang Korea?

id

Jessica Alba

Jakarta (ANTARA News) - CEO Taewon Entertainment Jung Tae-won, mengatakan, tengah mempertimbangkan aktris Hollywood Jessica Alba untuk bergabung dalam produksi filmnya yang akan datang dengan judul tentatif "Jangsari Battle".Jung memproduksi film perang Korea "Operation Chromite" tahun lalu, yang dibintangi oleh aktor Hollywood Liam Neeson dalam perannya sebagai Jenderal Douglas MacArthur. Film tersebut mengumpulkan tujuh miliar penonton.Produser film tersebut saat ini berencana untuk membuat sekuel "Operation Chromite" yang berfokus pada pertempuran Jangsari yang merupakan operasi tipuan memancing musuh untuk keberhasilan Operation Chromite, pendaratan pasukan PBB di kota pelabuhan Incheon."Jangsari Battle" akan mulai syuting pada April dan akan disutradarai oleh Kim Yoo-jin sutradara "A Promise" (1998) dan "The Divine Weapon" (2008).Jung mengatakan kepada Yonhap News bahwa dia berusaha untuk menjadikan aktris Hollywood tersebut sebagai koresponden perang asal AS Marguerite Higgins dalam film tersebut."Saya telah memeriksa jadwal dan honornya melalui agennya. Saya berencana ke AS untuk berbicara dengan agensinya ketika naskah telah selesai," kata dia."Jessica Alba memiliki struktur wajah yang sangat mirip dengan Marguerite Higgins. Dia akan menjadi bintang tamu dalam film tersebut," tambah dia.Marguerite Higgins adalah wartawan perang asal AS untuk New York Herald Tribune yang memperkenalkan kegiatan Korean Marine Corps kepada dunia saat Perang Korea (1950-1953), demikian Korea Times.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Heppy Ratna