Cegah diabetes, batasi konsumsi gula 4 sendok makan sehari

Gula, minuman mengandung gula, kandungan gula, diabetes, jantung, stroke

Jakarta (ANTARA News) - Ahli kesehatan mengingatkan menerapkan gaya hidup sehat menjadi faktor terbesar pencegahan munculnya diabetes."Orang terkena diabetes antara lain karena gaya hidup. Konsumsi makanan tak sehat (tinggi kalori, tinggi lemak dan tinggi gula), ditambah kurang aktivitas fisik," ujar Spesialis penyakit dalam dari RS Siloam Jakarta, dr Mulyani Anny Suryani Gultom di Jakarta, Kamis.Dalam sehari, tubuh hanya membutuhkan asupan gula hanya 50 gram atau setara empat sendok makan saja. Jumlah ini setara konsumsi dua gelas teh manis atau dua kali konsumsi cookies per harinya."Segelas teh manis mengandung 2 sendok makan gula, minuman kemasan 2,5 sendok makan gula, lalu kue mengandung cokelat 2 sendok makan gula. Sementara asupan gula per harinya 50 gram atau 4 sendok makan per hari," kata dia.Mulyani mengatakan, konsumsi 1-2 sajian minuman gula per harinya saja berhubungan dengan sejumlah penyakit degeneratif yakni diabetes tipe dua (26 persen), penyakit jantung (35 persen) dan stroke (16 persen)."Diabetes sendiri banyak mengakibatkan komplikasi. Kalau terkena mata bisa menyebabkan pendarahan mata sehingga mengakibatkan kebutaan, katarak lebih cepat dibanding orang yang tidak menderita diabetes, penyakit glukoma," tutur dia."Lalu penyakit jantung, kerusakan organ ginjal (gagal ginjal), kalau menyerang organ persarafan bisa memunculkan gejala khas seperti kebas-kebas, kesemutan dan mudah kram," sambung Mulyani.

Editor: Ruslan Burhani