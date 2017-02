Jutaan dolar AS untuk bersihkan salju di New York

id

Dokumen foto truk pembersih salju di Kota New York, Amerika Serikat (AS). (Reuters)





Pengawas Kota New York, Scott M. Stringer, bercuit di akun twitter resminya pada Jumat (10/2) bahwa berdasarkan biaya total pembersihan salju untuk tahun fiskal 2003--2016 biaya rata-rata per inci mencapai 1.994.555 dolar AS.



Pemerintah Kota New York pada Kamis (9/2) mulai membersihkan salju yang turun di kota tersebut selama 12 jam, demikian laporan kantor berita Xinhua.



Puncak penumpukan salju berukuran antara 10 dan 14 inci. Stringer pun mencuit bahwa diperlukan biaya 12,9 juta hingga 27,9 juta dolar AS untuk membersihkan salju di Kota New York.



Editor: Priyambodo RH