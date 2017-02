Harga minyak naik didukung tanda-tanda pengurangan produksi

id

harga minyak, fluktuasi harga minyak

New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia naik pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena laporan menunjukkan produsen minyak global utama memenuhi kesepakatan untuk mengurangi kelebihan pasokan bulan lalu.Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas produksi minyak mentah sebanyak 890.000 barel per hari dari Desember menjadi rata-rata 32,14 juta barel per hari pada Januari, kata kartel dalam laporan pasar minyak bulanannya, Senin.Arab Saudi memberikan kontribusi paling besar karena memangkas produksi lebih dari yang dijanjikan di bawah kesepakatan untuk mengekang pasokan.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret, bertambah 0,27 dolar AS menjadi menetap di 53,20 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman April, naik 0,38 dolar AS menjadi ditutup pada 55,97 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, demikian Xinhua.(UU.A026)

