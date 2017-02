Bali jadi pulau terbaik selama 12 tahun

id

bali, pulau terbaik, garuda, lombok, penghargaan, DestinAsian Readers Choice Award (RCA)

Jakarta (ANTARA News) - Bali dinobatkan sebagai pulau terbaik selama 12 tahun berturut-turut berdasarkan DestinAsian Readers Choice Award (RCA) 2017 yang bermarkas di Singapura.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata I Gde Pitana di Jakarta, Kamis, menyambut baik penghargaan yang dianugerahkan di Singapura pada 15 Februari 2017 tersebut."Kementerian Pariwisata Republik Indonesia diundang untuk menerima penghargaan atas Bali yang kembali menjadiuntuk ke-12 kalinya secara berturut-turut," katanya.DestinAsian selama 12 tahun melaksanakan voting secara terbuka dan memberikan penghargaan atas pilihan pembacanya.Hal yang paling menjadi sorotan perhatian pemilih adalah keramahan staf dan pelayanan, kenyamanan lokasi, fasilitas, dan kualitas baik tempat maupun kuliner.Untuk tahun ini, polling dilakukan pada Agustus dan Oktober 2016, dengan 31 kategori yang berbeda termasuk hotel and resorts, serviced residences, spas, airlines, airports, dan destinations.DestinAsian Publisher Ronald Liem mengatakan ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam DestinAsian RCA tahun ini untuk lebih memberikan kebebasan dan nilai kompetitif."Selain menambah beberapa kategori baru, kali ini memperluas region, seperti ada penghargaan khusus industri di beberapa negara dan penilaian tidak lagi hanya diberikan untuk juara satu dan dua saja melainkan menambahkan menjadi sepuluh besar," katanya.Selain Bali pada peringkat pertama, Indonesia juga mendapatkan penghargaan untuk pulau Lombok sebagai pulau terbaik di 10 besar (peringkat 10).Industri yang mendapatkan penghargaan atas pilihan pembaca majalah DestinAsian adalah Alila Villas Uluwatu sebagai, sedangkan COMO Uma Ubud berada di peringkat ke-5.Ayana Spa sebagaiditemani oleh The Spa, Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay di peringkat ke-3 dan beberapa resort lain di Bali juga mencatatkan prestasi gemilang.Di sisi lain Maskapai Garuda Indonesia mendapatkan peringkat ke-3 sebagai. Dan peringkat ke-5 masing-masing pada kategoridanMenurut Pitana, penghargaan yang didapat dari majalah DestinAsian menunjukkan kepariwisataan Indonesia masih mendapatkan tempat di mata wisatawan mancanegara."Ini menjadi modal yang baik guna pembangunan dan pencapaian target pariwisata nasional 20 juta kunjungan pada 2019," katanya.

Editor: Monalisa