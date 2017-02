Ridwan Kamil hadiri deklarasi Bandung Hantam Hoax

id

ridwal kamil, hoax

Bandung (ANTARA News) - Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil akan menghadiri Deklarasi #BandungHantamHoax di Alun-alun Kota Bandung, Jalan Asia Afrika, Senin."Gabung yuk di deklarasi Bandung hantam #Hoax alias berita bohong. Besok jam 9 di Alun2 Bandung. *Hoax bisanya membuat putus logika, putus nalar, putus emosi, putus folbek, putus hubungan, putus cinta, putus silaturahmi, putus tali CD dll. Think before sharing. Think before gebeting", ujar Ridwan Kamil dalam akun instagramnya @ridwankamil.Deklarasi ini rencananya juga akan dihadiri oleh Rektor Universitas Padjadjaran Bandung Tri Hanggono Achmad, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia dan sejumlah artis ibu kota.

