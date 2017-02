Final Fantasy pecahkan rekor Guinness World Records

id

Tokyo (ANTARA News) - Serial game "Final Fantasy" dinyatakan Guinness World Records sebagai game "role playing" dengan jumlah judul terbanyak, kata Square Enox Co., Senin waktu setempat.Final Fantasy mendapat gelar "seri role-playing paling banyak" dengan total 87 judul hingga Rabu pekan lalu, termasuk game yang ada dari serial Final Fantasy maupun smartphone.Final Fantasy pertama kali diluncurkan pada 1987 dan game perdananya dijual untuk dimainkan di konsol Nintendo.Sejak itu, karakter utama Final Fantasy tumbuh dan menjalani banyak pengalaman seperti berperang melawan musuh, sementara itu jalan cerita Final Fantasy dan lagu-lagunya juga populer di dunia.Hingga saat ini, 15 kompilasi Final Fantasy telah diluncurkan.Kompilasi ke-14 juga diakui Guinness World Records sebagai "most original pieces of music in a video game (including expansions)".Sertifikat tersebut diberikan di Frankfurt, Jerman, pekan lalu seperti dilansir Kyodo.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Heppy Ratna