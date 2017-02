Aktor Hollywood kampanye perangi plastik di Bali

id

world ocean summit, adrian grenier

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Aktor Hollywood Adrian Grenier ikut kampanye memerangi sampah plastik dan mendorong masyarakat menjaga kelestarian laut dalam rangkaian acara "World Ocean Summit" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali."Kami memiliki mandat untuk bekerja kolaboratif dengan yang lain berhubungan dengan masalah kelautan," katanya ketika ditemui saat kampanye memerangi sampah plastik bersama PBB dalam acara "World Ocean Summit" di Nusa Dua, Bali, Kamis.Dalam kesempatan itu, bintang seri HBO "Entourage" tahun 2015 itu mengajak masyarakat untuk mengubah gaya hidup, cara berpikir termasuk mental dalam mengurangi penggunaan plastik.Aktor berusia 40 tahun itu merasa prihatin akibat aktivitas manusia banyak mengotori laut di belahan dunia yang mempengaruhi kehidupan dan ekosistem laut di dalamnya, sebagian besar sampah itu adalah sampah plastik yang sulit diurai.Pria kelahiran Santa Fe, New Mexico, Amerika Serikat itu kini lebih banyak terlibat dalam pelestarian lingkungan dengan ikut terlibat mendirikan yayasan "Lonely Whale Foundation" tahun 2015.Di yayasan itu, ia aktif terlibat dan mengedukasi masyarakat lebih dekat dengan kehidupan laut dan konservasi kelautan.Dalam kampanye memerangi sampah plastik yang digelar PBB bidang lingkungan (UNEP), sejumlah artis juga turut hadir di antaranya Hamish Daud mantan pembawa acara "My Trip My Adventure" serta model Nadya Hutagalung.Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Presiden Sidang Umum PBB ke-71 Peter Thomson dan aktivis lingkungan juga turut hadir dalam kampanye tersebut.

Editor: Fitri Supratiwi