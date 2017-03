Jawa Barat buka pendaftaran mudik gratis Lebaran tahun ini

id

Bandung (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka pendaftaran untuk warga ber-KTP Jawa Barat untuk mengikuti program Mudik Gratis Angkutan Lebaran Tahun 2017/1438 Hijriah."Pendaftaran dibuka sejak tanggal 14 Februari 2017 untuk pemberangkatan tanggal 17 Juni 2017," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik di Bandung, Kamis.Ia mengatakan program rutin tahunan ini diselenggarakan dalam rangka penyediaan angkutan mudik yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan."Ada dua jenis moda transportasi yang disediakan yaitu moda angkutan bus dan truk untuk kendaraan roda dua," kata dia.Dedi menyebut beberapa rute untuk mudik gratis inim yakni Bandung-Solo (via Kebumen-Yogyakarta), Bandung-Semarang (via Cirebon), Bekasi-Solo (via Semarang), Bekasi-Solo (via Ciamis), Sukabumi-Solo (via Cirebon-Semarang)."Kuota dari tiap kota itu masing-masing Bandung 22 bus, Bekasi 30 bus, dan Sukabumi 8 bus dengan kapasitas 44 kursi," kata Dedi."Pihak kami tidak memberikan batas waktu, menunggu hingga kuota terpenuhi baru pendaftaran ditutup. Untuk itu kami meminta masyarakat yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas mendaftarkan diri," lanjut Dedi.Persayaratannya adalah fotokopi KTP/SIM, fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran (untuk yang membawa balita), dan fotokopi STNK (khusus bagi pemudik pembawa motor).Tempat pendaftarannya pun terbagi di tiga tempat yakni Kantor Dishub Provinsi Jabar Jalan Sukabumi No1 Bandung, Kantor Dishub Kota Bekasi Jalan Jenderal A Yani No.1 (Kantor Pemkot Bekasi), dan Kantor Dishub Kota Sukabumi Jalan Arief Rahman Hakim No. 25 Kota Sukabumi."Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses SMS Center Dishub Jabar, 08112255907," kata dia.

Editor: Jafar M Sidik