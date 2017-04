Depresi itu sakit

id

Jakarta (ANTARA News) - Suatu petang, di tengah guyuran hujan, tanpa payung maupun jaket, Yana membawa bayinya yang baru berusia beberapa minggu ke tepi danau. Bayinya menangis. Tapi Yana tidak.Dia memasuki danau. Saat kakinya mulai tenggelam di dalamnya, seseorang yang teramat takut kehilangan dia dan putrinya menggenggam erat lengannya."Saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya dan putri saya. Saya merasa sebagai ibu yang buruk. Saya harus pergi dari dunia ini," kata Yana di Jakarta, Kamis (6/4)."Suami saya menggagalkan percobaan bunuh diri saya," tambah dia.Ide bunuh diri bersama putrinya Hana Nabila muncul di kepala Yana setelah kejadian-kejadian buruk dalam hidupnya, pengalaman traumatik tak terobati yang menyebabkan depresi yang tak tertangani.Semua itu berawal ketika anak pertama Yana meninggal di dalam kandungan pada usia kehamilan enam bulan. Setelah operasi untuk mengambil bayinya yang sudah tiada bernyawa, kondisi fisik dan psikis Yana berubah drastis.Dia lebih banyak termenung, tidak mau bicara. Kadang telinganya mendengar sayup-sayup tangisan bayi. Ia sering menggendong bantal guling karena teramat rindu pada bayinya yang meninggal. Keadaan tidak bertambah baik ketika Yana kembali mengandung lima bulan kemudian.Gangguan mental emosional Yana yang belum pulih membuat keadaan tambah buruk. Dia mengalami trauma lahir. Berkeringat dingin, sesak nafas dan jantung berdegup cepat saat kontrol kehamilan di rumah sakit.Dia lebih banyak diam, tidak menikmati kehamilan karena bayang rasa takut akan kehilangan. Sampai bayinya lahir dengan operasi caesar, dia belum pulih juga dari trauma.Air susu Yana tidak keluar. Hana Nabila yang akhirnya diberi susu formula harus menjalani perawatan karena alergi. Dan itu membuat Yana merasa makin bersalah. Ia menangis, bahkan lebih sering dari pada bayinya.Sanak saudara yang menjenguk kelahiran putri kecilnya tidak membuat keadaan lebih baik. Keluarga malah menduga Yana kemasukan jin!"Seringkali stigma terhadap orang depresi dikaitkan dengan orang yang tidak dekat dengan Tuhan, kurang iman, tidak sabar terhadap cobaan Tuhan, diguna-guna, didekati makhluk halus dan sebagainya," kata Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) dr Diah Setia Utami SpKJ.Padahal keadaan depresi bisa dialami oleh siapa saja, pada usia berapa saja dalam tahapan kehidupan seseorang.Yana menuturkan bahwa sang suami kemudian mengajak dia ke komunitas Peduli Trauma, tempat para penyintas trauma bergabung untuk saling menguatkan.Ia sering datang ke kegiatan komunitas Peduli Trauma sembari menjalani terapi dengan psikiater hingga akhirnya benar-benar pulih dari trauma dan bisa tertawa karena hal-hal kecil lagi. Dia membentuk komunitas Mothercare Indonesia yang mengayomi para ibu yang mengalami depresi setelah melahirkan.Menurut psikolog, salah satu hal penting untuk mengatasi depresi ialah bicara, terlebih kalau ada orang yang mau mendengarkannya dengan sangat baik.Psikolog dari Perhimpunan Psikolog Indonesia (Himpsi) Pelita Sinaga mengatakan dengan bicara mengeluarkan unek-uneknya, seseorang akan merasa lebih lega, demikian pula menulis di buku harian, media sosial, atau berdoa kepada Tuhan.Di sini, sangat penting peran orang-orang terdekat dalam mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, bukan mendengar lalu menasihati, karena itu bisa memperburuk keadaan orang yang sedang depresi."Dengarkan dan benar-benar hadir untuk mereka. Beri perhatian lebih dengan gestur anggukan kepala, bahkan menyentuhnya," kata Pelita.Berbicara dan mendengarkan adalah hal paling mudah untuk membantu orang depresi keluar dari keadaan buruknya. Namun apabila depresi sudah tak tertangani, lebih baik segera mengunjungi psikiater.Pikiran yang stres bisa membuat orang jatuh pada kondisi depresi dan orang yang depresi bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain.Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan 800 ribu orang mati karena bunuh diri pada 2015. Bunuh diri juga menjadi penyebab kematian nomor dua pada penduduk dengan rentang usia 15-29 tahun secara global pada 2015.Perwakilan WHO untuk Indonesia dr Jihane Tawilah mengungkapkan lebih dari 300 juta orang atau empat persen dari total populasi di dunia mengalami depresi. Sementara di kawasan Asia Tenggara saja ada 86 juta orang yang mengalami depresi."Jumlah orang yang hidup dengan depresi naik 18 persen dari 2005 hingga 2015," papar Jihane.Selain menyebabkan kematian akibat bunuh diri, kondisi depresi yang tidak tertangani juga menyebabkan penurunan produktivitas karena penderitanya akan kesulitan bekerja dan bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat.Jihane mencontohkan kerugian akibat depresi di Amerika Serikat mencapai 36,6 miliar dolar AS per tahun karena penurunan produktivitas orang-orang yang mengalami depresi.Peringatan Hari Kesehatan Dunia 7 April tahun ini mengangkat tema masalah depresi untuk mengampanyekan pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan jiwa itu. Tujuannya, memampukan lebih banyak orang dengan gangguan kejiwaan hidup sehat dan produktif.Penanganan depresi bisa dilakukan dengan mudah oleh orang-orang terdekat, hanya dengan mengajak mereka bicara dan mendengarkan mereka, kalau gejalanya dikenali dini.Depresi bisa terjadi pada ibu yang baru melahirkan seperti Yana; juga pada orang lanjut usia yang kesepian dan tanpa kegiatan; serta anak-anak yang menghadapi banyak tuntutan dari orang tua, sekolah, orang tua, dan dalam hubungan pertemanan.Gejala gangguan jiwa itu bisa dilihat dari perubahan sikap. Orang yang mengalami depresi biasanya menjadi lebih sering menyendiri, sedikit berbicara, aktivitasnya menurun, dan tidak mau mengerjakan hal-hal yang biasanya disukai."Itu saja sudah menjadi lampu kuning bagi kita," kata Diah.Memberikan perhatian lebih, mengajak bicara dan menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang yang sedang mengalami depresi bisa meringankan beban mereka, membantu mereka pulih.

