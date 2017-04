PSM Unima tampil memukau pada festival London

id

psm unima, paduan suara mahasiswa, psm unima london

London (ANTARA News) - Kelompok Paduan Suara Mahasiswa Universitas Manado (PSM Unima) yang mengenakan pakaian tari Bali, tampil memukau melantunkan lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia pada paduan suara, International Youth Choir Festival di London, Inggris.PSM Unima tampil dengan suara tenor, soprano, baritone dan bass sambil bergerak lincah memperlihatkan Tari Saman khas Aceh dengan kompak dan harmonis memukau lebih dari 5.000 penonton yang memenuhi Gedung Royal Albert Hall, London.Minister Counsellor KBRI London, Thomas Siregar kepada Antara London, Minggu melaporkan, PSM Unima mendapat kehormatan untuk tampil pada ajang paduan suara internasional yang berlangsung di Inggris itu, Sabtu (15/4) malam.Dr Andre de Quadros, professor bidang musik dan Ketua Jurusan Pendidikan Musik Universitas Boston, Amerika, dengan semangat bertindak sebagai konduktor saat tampil di gedung pertunjukan seni dan budaya paling bergengsi di Inggris itu.PSM Unima tampil sebagai pembuka dari rangkaian acara yang menampilkan paduan suara remaja dari berbagai negara, di antaranya Hong Kong, Amerika, Inggris, Afrika Selatan, Norwegia, Israel dan Latvia.Hana A. Satriyo, istri Duta Besar RI London, menyatakan rasa bangga pada saat menyaksikan PSM Unima pada malam itu. Kehadiran PSM Unima di Royal Albert Hall, memenuhi undangan the National Choirs of Great Britain, menunjukan bahwa Indonesia memiliki kualitas paduan suara remaja yang bertaraf internasional, ujar Hana.Kekaguman penonton tidak berhenti di sana. Tari Kecak dari Bali tak luput mengundang tepuk tangan penonton yang tampak menikmati sajian budaya Indonesia.Hana A. Satriyo beserta Minister Counsellor Pensosbud KBRI London, Thomas Siregar, menemui rombongan PSM Unima menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih karena telah membawa harum nama Indonesia.Sebagai balasan, PSM Unima secara spontan kembali menampilkan beberapa lagu daerah Indonesia di luar panggung, yang mengundang perhatian penonton lainnya untuk mengabadikan dengan ponsel dan kamera masing-masing.Paduan Suara Mahasiswa Universitas Manado akan tampil juga di Southbank Centre, London, Senin (17/4), dan akan berada di London sampai 22 April mendatang.PSM Unima juga akan tampil untuk kelima kalinya di International Choral Centre pada acara Music and Humanity Festival di Stockholm, Swedia pada 15-20 Juni mendatang.

Editor: Fitri Supratiwi