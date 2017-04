Praveen/Debby harapan Indonesia yang tersisa di Kejuaraan Asia

Bonus Juara All England Pasangan ganda campuran Praveen Jordan (kiri) dan Debby Susanto membawa plakat ketika menerima bonus usai memenangi Kejuaraan All England 2016 di Jakarta, Selasa (22/3). Bakti Olahraga Djarum Foundation menyerahkan bonus Rp500 juta kepada pasangan Praveen/Debby atas prestasi mereka memenangi turnamen tertua dan prestisius All England 2016. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/16. ()