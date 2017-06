Padu padan simpel ala Dewi Sandra

Jakarta (ANTARA News) - Bagi Dewi Sandra, setiap baju yang ada di lemari selalu bisa dipadu-padankan asal tahu formulanya.Pilihan warna netral merupakan salah satu kunci sukses dalam memadu-padankan koleksi baju."Hitam, putih, biru, abu-abu itu paling aman dan netral," kata Dewi di Jakarta beberapa waktu lalu.Setelah itu baru pasangkan baju dengan kerudung bagi mereka yang berhijab. Dewi biasa memilih kerudung segi empat atau hijab instan.Dalam hal memadu-padankan busana, Dewi menganut prinsip "less is more", sederhana saja, tak perlu heboh.Selain itu, hal yang juga penting adalah rasa percaya diri. "Kalau tidak pede, apa pun jadinya enggak keren."

