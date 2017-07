New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia berakhir lebih rendah pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor menunggu pertemuan produsen-produsen minyak utama dunia di Rusia minggu depan.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus, kehilangan 0,33 dolar AS menjadi menetap di 46,79 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman September, turun 0,4 dolar AS menjadi ditutup pada 49,30 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, demikian dilansir Xinhua. (UU.A026)

