Hasil putaran pertama tunggal putra Montreal Masters, Ferrer melaju

Montreal (ANTARA News) - Petenis Spanyol David Ferrer melaju ke putaran dua Montreal Masters setelah pada pertandingan putaran pertama tunggal putra ia menaklukkan Kyle Edmund asal Britania dengan skor akhir 6-7, 6-4, dan 6-3.Berikut hasil pertandingan putaran 1 tunggal putra Montreal Masters pada Senin waktu setempat, mengutip Gracenote:David Ferrer (Spanyol) mengalahkan Kyle Edmund (Britania) 6-7(5) 6-4 6-3Ryan Harrison (AS) mengalahkan Thomas Fabbiano (Italia) 6-3 7-5Gael Monfils (Prancis0 mengalahkan Steve Johnson (AS) 2-6 7-6(1) 6-1Benoit Paire (Prancis) mengalahkan Donald Young (AS) 6-3 5-7 6-4Mischa Zverev (Jerman) mengalahkan Norbert Gombos (Slovakia) 6-4 6-7(5) 6-3Jared Donaldson (AS) mengalahkan 13-Lucas Pouille (Prancis) 7-6(5) 7-6(8)Robin Haase (Belanda) mengalahkan Albert Ramos (Spanyol) 6-3 6-316-Nick Kyrgios (Australia) mengalahkan Viktor Troicki (Serbia) 6-1 6-2.(Uu.SYS/A020)

Editor: Suryanto