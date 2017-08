Rupiah Senin pagi menguat 31 poin

Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin pagi, bergerak menguat sebesar 31 poin menjadi Rp13.329 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.360 per dolar AS.Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada di Jakarta, Senin mengatakan bahwa nilai tukar rupiah kembali bergerak dalam area positif seiring meredanya ketegangan di semenanjung Korea antara Amerika Serikat dan Korea Utara."Ketegangan yang mereda itu membuat sejumlah mata uang di kawasan Asia, termasuk rupiah kembali stabil dengan kecenderungan menguat," katanya.Ia menambahkan bahwa diharapkan ketegangan di semenanjung Korea terus mereda sehingga pelaku pasar uang kembali mendekati, sehingga potensi kenaikan rupiah dapat berlanjut.Ia mengatakan bahwa peluang bagi rupiah untuk mempertahankan apresiasinya terhadap dolar AS cukup terbuka jika didukung oleh surplus neraca pembayaran Indonesia pada triwulan kedua 2017.Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menambahkan bahwa data inflasi Amerika Serikat untuk bulan Juli tercatat sebesar 1,7 persen (year on year/yoy), di bawah ekspektasi analis 1,8 persen."Inflasi yang relatif rendah itu membantu menenangkan investor seiring dengan ekspektasi the Fed tidak akan tergesa dalam menaikkan suku bunganya sehingga dolar AS kembali melemah," katanya.

Editor: Fitri Supratiwi