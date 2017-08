ITS jadi perguruan tinggi terbaik di Jatim

Surabaya (ANTARA News) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mendapatkan predikat sebagai perguruan tinggi terbaik di Jawa Timur karena menduduki posisi 5 besar menurut Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia tahun 2017 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).Dalam pengumuman yang dilakukan pihak Kemenristekdikti di Jakarta, Kamis, ITS ada di urutan 5 pada Klaster 1 dari 5 Klaster yang ada dengan ITS meraih poin 3,23.Rektor ITS Prof Joni Hermana di Surabaya, Kamis mengatakan penilaian tersebut didasarkan atas empat aspek, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dengan bobot 30 persen, Kelembagaan 28 persen, Kemahasiswaan 12 persen, dan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 30 persen."Dalam aspek SDM, ITS menempati peringkat ke delapan. SDM yang dimaksud menitikberatkan pada Persentase dosen S3, Persentase dosen dalam jabatan lektor kepala dan guru besar," kata Joni.Sedangkan aspek kelembagaan meliputi akreditasi Institusi, akreditasi program studi BAN-PT, jumlah program studi terakreditasi internasional, dan jumlah mahasiswa asing. "Dalam hal ini ITS meraih peringkat kelima," tutur mantan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) ITS itu.Selanjutnya, adalah aspek kemahasiswaan yang mendapat peringkat keempat meliputi kinerja kemahasiswaan. Terakhir adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menitik beratkan pada kinerja penelitian, kinerja pengabdian kepada masyarakat, dan jumlah artikel ilmiah terindeks per jumlah dosen. Di aspek ini ITS mendapat peringkat keenam.Tahun ini, menurut Joni, ada beberapa perubahan terkait dengan klasteriasi ini seperti pembagian perguruan tinggi menjadi dua, yaitu politeknik dan non politeknik, perubahan indikator, dan perubahan bobot dalam beberapa komponen utama."Peringkat ITS mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Setelah sebelumnya dikalahkan oleh Universitas Brawijaya (UB) kini ITS kembali pada peringkat kelima. Hal ini mengantarkan ITS menjadi perguruan tinggi terbaik di Jawa Timur," ujar Joni.Joni mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam pencapaian ITS kali ini. Ia juga berpesan bahwa prestasi ini merupakan amanah dan tantangan untuk mampu menunjukan bahwa kita pantas untuk menyandang gelar sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik."Mari kita buktikan dengan prestasi," ucap Joni.

