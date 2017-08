Sharapova bertemu Halep di putaran pertama AS Terbuka

Washington (ANTARA News) - Mantan petenis putri peringkat satu dunia Maria Sharapova akan memulai kembali penampilannya dalam pertandingan putaran pertama melawan unggulan kedua Simona Halep di Amerika Serikat (AS) Terbuka (US Open) sesuai undian yang dilakukan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB).Bagi Sharapova, juara Grand Slam lima kali yang lepas dari skors akibat kasus doping pada April 2017, mendapatkan undanganke AS Terbuka bakal menandai pertandingan pertamanya sejak mengundurkan diri dari Stanford Classic pada awal bulan ini karena cedera lengan.Petenis Rusia berusia 30 tahun itu mendapatkan berbagai hasil positif sejak kembali bergabung dengan Tur WTA.Ia perlu memperlihatkan kemampuan terbaiknya sejak putaran awal untuk memelihara peluang meraih gelar perdananya di Flushing Meadows sejak 2006.Sharapova diskors setelah hasil uji dopingnya positif mengandung obat jantung meldonium di Australia Terbuka 2016.Sementara itu, undian AS Terbuka juga menempatkan unggulan ketiga petenis putra asal Swiss Roger Federer, yang mengincar gelar Grand Slam ketiganya tahun ini setelah berjaya di Australia Terbuka dan Wimbledon, akan memulai perjuangannya untuk meraih gelar keenam saat melawan petenis tuan rumah Frances Tiafoe.Federer, yang menikmati musim yang sukses setelah absen pada enam bulan terakhir 2016 untuk memulihkan lututnya, akan berhadapan dengan juara dua kali dan rival lamanya Rafael Nadal di semifinal seandainya kedua petenis itu melaju mulus.Unggulan kedua asal Britania Andy Murray, yang telah kembali dari cedera pinggang yang memaksanya absen di semua ajang pemanasan AS Terbuka, akan bermain melawan petenis AS Tennys Sandgren di putaran pembukaan.AS Terbuka berlangsung pada 28 Agustus hingga 10 September 2017 di New York, demikian laporan Reuters.

Editor: Priyambodo RH