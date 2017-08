Gandeng Speedo, Samsung hadirkan aplikasi Speedo On

Jakarta (ANTARA News) - Samsung Electronics dan Speedo menjalin kerjasama untuk merekam aktivitas para perenang dengan aplikasi Speedo On.Speedo On swim tracking akan ditampilkan di Gear Sport dan Gear Fit2 Pro milik Samsung. Kedua perangkat tersebut memiliki sertifikasi 5 ATM untuk ketahanan air hingga 50 meter."Pelanggan Gear kami menginginkan lebih banyak produk tahan air, dan sekarang dengan kemitraan Speedo dan Gear Sport dan Gear Fit2 Pro, kami memberikan pengalaman terbaik untuk memenuhi permintaan mereka," kata Kiseon Kim, Vice President of Wearable Product Strategy Tim di Mobile Communications Business Samsung Electronics dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA News, Kamis."Ketika kita melihat perubahan kebutuhan konsumen dan keinginan mereka untuk memonitor berbagai aktivitas dan faktor kesehatan - kami sangat antusias untuk membawa kemampuan unik ini kepada konsumen yang suka berda di dalam air," sambung dia.Aplikasi tracking Speedo On mengukur metrik renang termasuk jumlah putaran, waktu butaran dan jenis stroke agar mudah memantau dan menggabungkan pencapaian berenang dalam tujuan kebugaran pribadi.Gear Sport merupakan smartwatch, sementara Gear Fit2 Pro merupakan Gear Fit2 Pro adalah gelang kebugaran ergonomis terbaru dengan pemantauan detak jantung terus menerus dan pelacakan GPS.Data dari Speedo On juga kompatibel dengan Samsung Heatlh, platform pelengkap kebugaran Samsung untuk memberikan informasi kesehatan dan kebugaran yang lebih luas.Samsung Gear Fit2 Pro yang baru menampilkan aplikasi swim tracking Speedo On yang telah terpasang sebelumnya, yang didukung oleh algoritma Speedo yang ahli mengembangkan akurasi optimal dan transfer data dalam platform berbasis web Speedo On.Dikembangkan untuk data kebugaran perenang, platform swim tracking interaktif bertindak sebagai mitra platihan dengan memberikan analisis tentang berenang dan kemajuan untuk tujuan kebugaran, bersama dengan program pelatihan tambahan, tip dan saran yang disesuaikan dengan pengguna.

Editor: Tasrief Tarmizi