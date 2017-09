Hasil putaran 3 tunggal putri AS Terbuka

New York (ANTARA News) - Berikut hasil pertandingan putaran 3 tunggal putri turnamen tenis Grand Slam AS Terbuka, Jumat (Sabtu WIB):Maria Sharapova (Rusia) - Sofia Kenin (AS) 7-5 6-29-Venus Williams (AS) - Maria Sakkari (Yunani) 6-3 6-430-Julia Goerges (Yunani) - Aleksandra Krunic (Serbia) 6-3 6-33-Garbine Muguruza Blanco (Spanyol) - 31-Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-1 6-1Sloane Stephens (AS) - Ashleigh Barty (Australia) 6-2 6-4Carla Suarez Navarro (Spanyol) beat Ekaterina Makarova (Rusia) 6-1 3-6 6-313-Petra Kvitova (Rep Ceko) beat 18-Caroline Garcia (Prancise) 6-0 6-416-Anastasija Sevastova (Latvia) beat Donna Vekic (Kroasia) 6-2 6-3

Editor: AA Ariwibowo