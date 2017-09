Nadal raih gelar ketiga AS Terbuka

Petenis Spanyol Rafael Nadal merayakan kemenangan usai mengalahkan petenis Argentina Juan Martin del Potro dalam semifinal turnamen tenis US Open di New York, Jumat (8/9/2017). ( REUTERS/Mike Segar)

New York (ANTARA News) - Rafael Nadal mengalahkan Kevin Anderson 6-3, 6-3, 6-4 untuk menjuarai AS Terbuka, Minggu, meraih gelarkedua bagi petenis Spanyol tersebut pada musim ini dan yang ke-16 sepanjang karirnya.Ini menandai final AS terbuka keempat dan gelar ketiga bagi Nadal namun yang pertama kali tanpa Novak Djokovic sebagai lawannya.Sementara tenis putri menghasilkan tiga juarabaru pada musim ini, para pemain lama melanjutkan dominasi mereka pada bagian putra dengan Nadal dan saingan lamanya Roger Federer masing-masing menyapu dua gelar.Federer juara di Australia Terbuka dan Wimbledon, sementara Nadal menang di Prancis dan AS Terbuka.Petenis nomor satu dunia Nadal tampil brilian seperti biasanya, membuat petenis jangkung asal Afrika Selatan terus menerus berada dalam tekanan sementara ia tidak pernah menghadapi satupun.Bagi Anderson (31), terobosan padaitu tidak terjadi, servis kerasnya tidak berdampak, sementara Nadal memberikan penampilan yang nyaris sempurna bagi penonton yang memenuhi Stadion Arthur Ashe dengan hanya melakukan 11 kesalahan sendiri menurut warta kantor berita Reuters.

