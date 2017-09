Korea Indonesia Film Festival 2017 resmi dibuka

Jakarta (ANTARA News) - Korea Indonesia Film Festival digelar untuk kelima kalinya oleh Korea Cultural Centre Indonesia (KCCI) CGV cinemas sebagai wujud apresiasi dan pertukaran budaya dalam perfilman masing-masing negara."Selamat menikmati film Korea dan Indonesia," kata Duta Besar Korea Selatan Cho Tae-yong saat membuka Korea Indonesia Film Festival 2017, Kamis.Korea Indonesia Film Festival 2017 dibuka pada 14 September - 17 September di CGV Grand Indonesia Jakarta, CGV Paskal 23 di Bandung, CGV Focal Point di Medan dan CGV Marvell City di Surabaya.Selama 4 hari, KIFF 2017 menghadirkan 14 judul film dengan tema beragam, termasuk di antaranya tiga film Tanah Air yaitu "Sweet 20", "Bukaan 8" dan "Kartini".Beberapa judul film Korea dalam festival ini akan diputar untuk pertama kali di Indonesia.Sementara itu, film Korea yang ditayangkan dalam festival tahunan ini adalah "The Battleship Island", "Dongju; The Portrait of A Poet", "Anarchist from Colony", "A Day","Assassination", "My Annoying Brother", "The Admiral: Roaring Currents", "Operation Chromite", "The Road Called Life", "Treasure Island" dan "Sim Chung".Tahun ini, aktor Morgan Oey yang juga membintangi "Sweet 20" didapuk menjadi representatif untuk membuka Korea Indonesia Film Festival 2017.

Editor: Suryanto