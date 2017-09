Berkinerja baik, FIFASTRA dan AMF raih penghargaan Infobank

Jakarta (ANTARA News) - PT Federal International Finance (FIFASTRA) dan PT Astra Multi Finance (AMF) meraih penghargaan Platinum Trophy dan Golden Trophy dari Infobank sebagai multifinance dengan kinerja sangat bagus selama 10 dan lima tahun berturut-turut.Head of New Motorcycle FIFASTRA Benny Setiawan dan Direktur AMF Lim Lizal Santoso menerima penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Pemimpin Redaksi Infobank Eko BS dan Ketua APPI Suwandi di Jakarta, Kamis (14/9).Direktur AMF Lim Lizal mengucapkan terima kasih atas apresiasi ini. Lizal mengatakan apresiasi ini sebagai pemacu bagi AMF untuk selalu menghasilkan kinerja terbaiknya."Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Semoga AMF melalui brandnya SPEKTRA dapat terus berkontribusi positif bagi bangsa Indonesia,” kata Lizal.Sementara itu, Head of New Motorcycle FIFASTRA Benny Setiawan menambahkan bahwa apresiasi ini dapat diterima FIFASTRA selain berkat kerja tim yang solid juga berkat kepercayaan pelanggan dan masyarakat Indonesia kepada FIFGROUP melalui kedua brandnya yakni FIFASTRA dan SPEKTRA."Kepada seluruh stakeholder kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya memilih FIFGROUP sebagai perusahaan pembiayaan keluarga," ucap Benny.

Editor: Tasrief Tarmizi