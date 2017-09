Manchester United menang 4-0, Everton telan tiga kekalahan beruntun

Antonio Valencia (kiri) merayakan golnya ke gawang Everton bersama Bailly di Old Trafford, Minggu (17/9/17). (https://twitter.com/ManUtd)

Jakarta (ANTARA News) - Manchester United memetik kemenangan dengan skor 4-0 atas tamunya Everton pada pertandingan kelima Liga Inggris di Old Trafford, Minggu.Kekalahan ini membuat Everton yang dilatih Ronald Koeman mengalami tiga kekalahan beruntun di Liga Inggris yaitu 0-2 dari Chelsea, 0-3 dari Spurs dan 0-4 dari Manchester United pada malam ini.Gol-gol kemenangan pasukan Jose Mourinho dicetak Antonio Valencia pada babak pertama serta Henrik Mkhitaryan, Lukaku dan Martial pada babak kedua.Kemenangan ini membuat MU bertahan di posisi dua klasemen sementara Liga Inggris mengumpulkan 13 poin, di bawah Manchester City yang memuncaki klasemen sementara dengan poin 13 namun unggul selisih gol. Sebaliknya, Everton turun ke posisi 18 karena baru mengumpulkan empat poin.The Red Devils unggul cepat pada menit empat melalui gol spektakuler Antonio Valencia yang meneruskan umpan Nemanja Matic dari sisi kiri. Valencia melepaskan sepakan setengah voli dengan keras yang mengantar bola meluncur kencang ke gawang Everton.Pada babak pertama, sepasang bek Everton Phil Jagielka dan Ashley Williams, berupaya keras untuk memblokir sejumlah serangan MU yang dilancarkan Juan Mata, Rashford dan Lukaku.Pada babak kedua, Rooney nyaris menjebol gawang bekas timnya jika sepakannya tidak dihentikan David de Gea.De Gea kembali menujukkan kelasnya dengan menghentikan peluang emas Gilfy Sigurdsson yang menyontek bola dari jarak dekat pada menit 61. Sedangkan Rooney berulang kami membangun serangan dari tengah namun kandas dihentikan pemain bertahan MU.Mkhitaryan menambah keunggulan MU dengan skor 2-0 setelah mencetak gol dari umpan pendek Lukaku pada menit 84. Enam menit kemudian, skor berubah menjadi 3-0 saat Lukaku mencetak gol dari umpan Lingard.Martial memastikan MU menang 4-0 setelah mencetak gol dari eksekusi penalti menyusul pelanggaran Schneiderlin pada menit 90.De Gea, Valencia (c), Bailly, Jones, Young, Matic, Matic, Fellaini, Mata, Mkhitaryan, Rashford, Lukaku.Cadangan: Romero, Darmian, Smalling, Carrick, Herrera, Lingard, MartialPickford, Baines, Keane, Williams, Jagileka (c), Martina, Schneiderlin, Gueye, Davies, Sigurdsson, Rooney.Cadangan: Stekelenburg, Ramirez, Mirallas, Klaassen, Besic, Calvert-Lewin, Holgate.

