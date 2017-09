Kemarin Menlu raih penghargaan PBB, tim sepak bola Indonesia ke semifinal ASEAN Para Games

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima penghargaan Agen Perubahan untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dari badan urusan perempuan PBB, UN Women di Markas PBB, New York, AS, pada Rabu (20/9/2017). Penghargaan Agen Perubahan tersebut juga diserahkan kepada empat tokoh perempuan dunia yang berpengaruh lainnya yaitu Presiden Republik Chile Michele Bachelet Jeria, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, Menlu dan Wakil Perdana Menteri Swedia Margot Wallstrom, dan Ketua Persatuan Perempuan Uni Emirat Arab Sheikha Fatima bint Mubarak. (ANTARA/Aditya Wicaksono)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemarin, sementara tim sepak bola cerebral palsy (CP) Indonesia melaju ke semifinal ASEAN Para Games.Informasi itu, dan beberapa warta lain mengenai cuaca panas Jakarta hingga peluncuran Xiaomi Mi A1 dalam rangkuman berita berikut bisa menjadi pilihan bacaan pada awal libur Tahun Baru Islam hari ini.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima penghargaan sebagai Agen Perubahan untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dari badan urusan perempuan PBB, UN Women.Asisten Sekretaris General PBB yang juga Deputi Direktur Eksekutif UN Women Lakhsmi Puri menyerahkan penghargaan itu pada acara jamuan makan siang yang dihadiri oleh pemimpin dan tokoh perempuan dunia di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu.Tim sepak bola cerebral palsy (CP) Indonesia melaju ke semifinal setelah menaklukkan tim Myanmar 10-2 dalam laga keduanya di Grup A ASEAN Para Games ke-9, Rabu.Indonesia ke babak empat besar dengan status juara Grup A setelah menorehkan catatan sempurna di laga Rabu (20/9) melawan Myanmar dan pada Selasa (19/9), saat Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 2-1.Cuaca ibu kota selama beberapa pekan terakhir terasa sangat panas, dengan temperatur udara berkisar di angka 29 hingga maksimum 35 derajat Celsius.Deputi Bidang Klimatologi Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mulyono Prabowo menjelaskan cuaca panas yang juga terjadi di wilayah Indonesia yang lain terjadi karena secara umum bulan September sudah masuk musim kemarau.(Baca juga: Jakarta diprakirakan masih panas hingga sepekan ke depan Impian sutradara Joko Anwar untuk membuat ulang film horor fenomenal "Pengabdi Setan" yang tayang pada era 1980-an akhirnya kesampaian."Pengabdi Setan adalah salah satu film yang bikin saya ingin jadi," kata Joko usai penayangan perdana "Pengabdi Setan" di Jakarta, Rabu.Izin untuk membuat kembali film karya Sisworo Gautama Putra sudah Joko ajukan pada rumah produksi Rapi Films sejak 10 tahun lalu. Saat keinginannya dikabulkan, tak butuh waktu lama bagi Joko untuk menulis cerita film "Pengabdi Setan" versi dia karena ide itu sudah tertanam lama di kepalanya.Setelah meresmikan perangkat kamera belakang ganda terbaru, Mi A1, di India awal bulan ini, Xiaomi membawa perangkat tersebut ke pasar Indonesia.Xiaomi Mi A1 dengan RAM 4GB dan ROM 64GB ditawarkan dengan harga Rp3,099 juta menurut Donnovan Sung, Director of Product Management and Marketing Xiaomi Global, dalam peluncuran Mi A1 di Jakarta, Rabu.

