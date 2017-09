Kurs dolar AS bervariasi di tengah data ekonomi

New York (ANTARA News) - Kurs dolar AS diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan sejumlah laporan ekonomi.Dalam pekan yang berakhir 16 September, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran disesuaikan secara musiman mencapai 259.000, turun 23.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja mengatakan pada Kamis (21/9).Rata-rata pergerakan empat minggu mencapai 268.750, meningkat 6.000 dari angka rata-rata direvisi minggu sebelumnya.Sementara itu, perusahaan-perusahaan manufaktur melaporkan perbaikan dalam kondisi manufaktur regional pada September, menurut Survei Prospek Bisnis Federal Reserve Philadelphia pada Kamis (21/9).Indeks untuk aktivitas manufaktur saat ini di wilayah Philadelphia meningkat lima poin menjadi 23,8 dan tetap positif selama 14 bulan berturut-turut.Bank sentral AS juga menjadi fokus. The Fed pada Rabu (20/9) mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah, namun mengumumkan bahwa mereka akan mulai melepas neracanya sebesar 4,5 triliun dolar AS mulai Oktober, sebuah langkah lebih lanjut untuk mengakhiri kebijakan moneter longgar."Kami sedang memperbaiki neraca kami, karena kami merasa bahwa stimulus itu dalam beberapa hal tidak lagi dibutuhkan," kata Ketua Fed Janet Yellen pada sebuah konferensi pers setelah Fed mengakhiri pertemuan dua hari kebijakannya pada Rabu (20/9)."Pesan dasarnya di sini adalah kinerja ekonomi AS sudah bagus," tambahnya.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,29 persen menjadi 92,236 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1931 dolar AS dari 1,1895 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,3573 dolar AS dari 1,3485 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh menjadi 0,7930 AS dolar dari 0,8016 dolar AS.Dolar AS dibeli 112,55 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,27 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9717 franc Swiss dari 0,9698 franc Swiss, dan bergerak turun menjadi 1,2347 dolar Kanada dari 1,2357 dolar Kanada, demikian Xinhua.(UU.A026)

