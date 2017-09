Jadwal siaran langsung sepak bola 23 - 25 September 2017

Jakarta (ANTARA News) - Berikut jadwal siaran langsung sepak bola pada 22 sampai dengan 25 September 2017:Persela Lamongan vs PS TNI, pukul 15.00 WIB, TV OneMadura United vs Sriwijaya FC, pukul 18.30 WIB, TV OneSouthampton vs Manchester United, pukul 21.00 WIB, MNC TVStoke vs Chelsea, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 3Leicester vs Liverpool, pukul 23.00 WIB, RCTIAlaves vs Real Madrid, pukul 21.15 WIB, SCTV, beIN Sports 2SPAL vs Napoli, pukul 23.00 WIB, JakTVPersib vs Bhayangkara FC, pukul 15.00 WIB, TV OneArema FC vs Persija, pukul 18.30 WIB, TV OneJuventus vs Torino, pukul 01.45 WIB, Suppersoccer TVGirona vs Barcelona, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 2

Editor: AA Ariwibowo