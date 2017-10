Ridwan Kamil akan ajak pengusaha Belgia berinvestasi

Bandung (ANTARA News) - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, akan mengajak para pengusaha Belgia untuk berinvestasi ke Bandung dalam kunjungan kerjanya ke negara Eropa tersebut sekaligus mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla."Beliau Senin tanggal 9 Oktober pukul 12 mulai acara. Sabtu siang selesai acara. Minggu 15 Oktober sampai di Indonesia," ujar Kepala Bagian Kerjasama, Pemkot Bandung Dodit Ardian Pancapana melalui siaran tertulisnya, Senin.Dodit mengatakan, dalam kunjungan kerjanya ke luar negeri, Emil, sapaan akrabnya, diagendakan akan mengunjungi beberapa negara di daratan benua biru seperti Belgia, Ukraina, Ceko, dan Rumania.Agenda pertama yang akan dilakukan Wali Kota Bandung tersebut mendampingi Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla menghadiri kegiatan Europalia di Kota Brussels, Belgia.Europalia adalah festival seni dan budaya internasional yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali di Belgia dan negara sekitarnya. Tahun 2017 ini Indonesia, melalui Kedutaan Besar RI di Brussels, terpilih menjadi tuan rumah acara.Di ajang tersebut, Emil juga mengantar delegasi budaya dari Kota Bandung yang akan menampilkan kesenian Sunda pada ajang internasional itu.Agenda selanjutnya, Emil akan menghadiri business meeting Indonesia-Belgia di Brussels. Di sana, ia akan melakukan diplomasi, mengajak para pengusaha Belgia untuk berinvestasi di Bandung.Masih di Belgia, Emil juga akan pergi ke Kota Namur untuk menandatangani kerja sama Sister City. Sebelumnya, ia bersama tim telah mengunjungi kota tersebut untuk penjajakan potensi kerja sama.Di Namur, tim Pemerintah Kota Bandung juga melaksanakan persiapan pengadaan Little Bandung Store di kota tersebut. Hal ini menambah daftar pendirian Little Bandung Store di luar negeri.Usai di Belgia, ia juga akan bertolak ke kota-kota di negara lain untuk penjajakan Little Bandung Store. Kota-kota yang akan dituju antara lain Bucharest (Rumania), Praha (Ceko), dan Kiev (Ukraina)."Di Bucharest, Pak Wali Kota akan menyampaikan public lecture (kuliah umum) juga," kata Dodit.Adapun SKPD yang mendampingi Emil dari pemerintah kota antara lain Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bagian Kerjasama, dan dukungan penampilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

