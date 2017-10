Mencoba kamera ganda Xiaomi Mi A1

Xiaomi memasang zoom optik hingga 10 kali pada Mi A1, pengguna dapat mengatur tombol volume sebagai zoom in dan zoom out agar mempermudah pengambilan gambar.Perlu diingat, saat mengambil foto dengan modus Portrait, pengguna tidak dapat mengaktifkan zoom in maupun zoom out.Zoom optik ponsel ini dapat diambil untuk foto makro tanpa perlu menggeser kamera mendekati objek yang ingin dibidik. Tekan ikon "1x" di atas tombol shutter untuk zoom in ke objek foto.