JJ Abrams sebut Harvey Weinstein monster

Jakarta (ANTARA News) - Sutradara film "Star Wars", JJ Abrams, menyebut Harvey Winstein "monster".Abrams mengatakan hal itu kepada The Hollywood Reporter dalam acara tahunan Hammer Museum Gala, seolah tak cukup dia mengatakan "tentang betapa kejamnya penyalahgunaan kekuasaannya."Abrams dan Weinstein hanya pernah bekerja dalam satu film sekali, sebagai produser dan eksekutif produser dalam film komedi pada 1996 "The Pallbearer" yang dibintangi David Schwimmer dan Gwyneth Paltrow.Awal pekan lalu, Paltrow mengklaim Weinstein mengajaknya berbuat cabul dua tahun sebelum "The Pallbearer" dibuat, saat dia berusia 22 tahun.Bintang "Shakespeare in Love" mengatakan kepada New York Times bahwa Weinstein berusaha membawanya ke kamar hotelnya di Los Angeles untuk dipijat bersama.Paltrow menolak, kemudian Brad Pitt, yang saat itu pacarnya, mengkonfrontasinya.Menurut New York Daily News, Abrams (49) bergabung bersama para selebriti pria termasuk Mark Ruffalo, Tom Hanks dan Chris Hemsworth yang mengutuk perilaku Winstein.

