Harga minyak dunia melambung gara-gara Irak serang Kurdi

Tokyo (ANTARA News)- Harga minyak dunia merangsek ke tertinggi selama bulan ini, Selasa, setelah pasukan Irak menduduki kota Kirkuk dari cengkeraman pasukan Kurdi menyusul jawaban pemerintah Irak terhadap referendum kemerdekaan Kurdi Irak.Begitu pasukan Irak datang menyerbu, para operator Kurdi menghentikan sementara produksi 350.000 barel minyak per hari di dua ladang minyak Kirkuk.Akibatnya pasar minyak dunia dilanda kekhawatiran tersendatnya pasokan akibat meluasnya konflik Irak dan Kurdi, sehingga menaikkan harga minyak mentah dunia.Hari ini minyak mentah AS diperdagangkan pada 51,78 dolar AS per barel atau naik 6,7 persen dari posisi terendah selama tiga pekan 49,10 dolar AS per 6 Oktober. Minyak mentah Brent juga cenderung naik menjadi 57,84 dolar AS per barel, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik