Survei Herbalife Nutrition ungkap masyarakat Asia Pasifik peduli terhadap berbagai permasalahan kesehatan tapi meremehkan pentingnya peran nutrisi seiring bertambahnya usia

HONG KONG (Antara/BUSINESS WIRE) -- Perusahaan penyedia produk nutrisi global, Herbalife (NYSE: HLF), hari ini merilis hasil risetnya, Asia Pacific Healthy Aging Survey, yang melibatkan 6.000 responden berusia 40 tahun ke atas dari Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Survey ini ditujukan untuk memperoleh wawasan seputar permasalahan kesehatan terkait usia dan gaya hidup masyarakat di Asia Pasifik.

Survei ini mengungkapkan, meskipun sebagian besar konsumen di Asia Pasifik sadar dan peduli terhadap berbagai permasalahan kesehatan yang disebabkan bertambahnya usia, konsumen juga yakin bahwa terdapat langkah-langkah untuk menjaga tetap sehat di usia yang terus bertambah. Namun, banyak diantara mereka yang masih meremehkan pentingnya peran gizi terhadap kesehatan fisik seiring bertambahnya usia.

Berdasarkan temuan dari Herbalife Nutrition Asia Pacific Healthy Aging Survey, sembilan dari 10 responden peduli terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan bertambahnya usia. Dari data tersebut 53 persen menyebut permasalahan tulang/sendi, diikuti oleh mata (46 persen), jantung (45 persen), dan otak (44 persen) sebagai kekhawatiran utama mereka. Meskipun demikian, 80 persen responden sepakat kalau mereka akan menerapkan pola hidup sehat seiring bertambahnya usia.

Dari sekian banyak metode hidup sehat, 43 persen menyatakan melakukan lebih banyak aktivitas fisik sebagai metode terbaik. Selanjutnya, 22 persen responden mengatakan cenderung memilih untuk mengkonsumsi nutrisi yang lebih baik. Semetara, hanya delapan persen mengaku akan mengkonsumsi suplemen atau melakukan pemeriksaan medis lebih rutin.

"Kami senang sebagian besar masyarakat Asia Pasifik sadar akan potensi permasalahan kesehatan akibat bertambahnya usia. Meskipun demikian, kami cukup menyayangkan konsumsi nutrisi yang lebih baik bukan merupakan prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan seiring bertambahnya usia," ujar Senior Vice President dan Managing Director Herbalife Nutrition Asia Pasifik, Stephen Conchie. "Gizi yang baik seharusnya bukan jadi pilihan kedua. Oleh karena itu, merupakan tugas kami untuk lebih mendorong masyarakat mengkonsumsi gizi yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan seiring bertambahnya usia."

Selain mengungkapkan temuan terkait potensi permasalahan kesehatan yang diakibatkan bertambahnya usia dan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan masyarakat untuk menghindarinya, survey ini pun mengungkapkan:

· Ketika ditanya seputar pandangan mereka tentang kondisi kesehatan mereka, sebagian besar atau 82 persen responden menggangap mereka sama sehatnya atau lebih sehat dari orang lain.

· Meskipun demikian, untuk kesehatan jantung, emosi, dan mental yang notabene sulit untuk diukur, mereka cenderung terlalu percaya diri terhadap kondisi kesehatan mereka, dimana 87 persen, 84 persen, dan 88 persen responden masing-masing menganggap mereka sama sehatnya atau lebih sehat dibandingkan orang lain. Hal ini berpotensi merugikan kondisi kesehatan mereka sendiri.

· Di seluruh Asia Pasifik, kurangnya waktu (46 persen) dan kurangnya motivasi (44 persen) merupakan tantangan terbesar mereka untuk memulai hidup sehat.

Dalam rangka menghadirkan tip-tip agar masyarakat Asia Pasifik dapat menerapkan gaya hidup aktif yang sehat dalam jangka panjang, dengan fokus pada pertambahan usia, Herbalife Nutrition meluncurkan Rangkaian Asia Pacific Wellness Tour ke-delapannya. Chief Health and Nutrition Officer Herbalife Nutrition Dr. John Agwunobi, mengawali rangkaian ini.

“Di Herbalife Nutrition, kami berupaya keras melakukan pendekatan proaktif guna membantu orang selalu memperoleh asupan gizi yang baik, berolah raga secara teratur, mengonsumsi suplemen yang tepat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur demi mencapai kebugaran tubuh,” kata Dr. Agwunobi. “Melalui Asia Pacific Wellness Tour, kami akan memberi tip dan nasihat berharga guna membantu orang memanfaatkan kekuatan gizi agar mereka bisa hidup lebih sehat dan bahagia.”

Mulai 4 September hingga 26 Oktober, Asia Pacific Wellness Tour menampilkan serangkaian simposium medis, obrolan seputar nutrisi dan seminar kesehatan di berbagai kota seperti di Kamboja, Hong Kong, Indonesia, India, Korea, Macau, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan dan Thailand. Selama lawatan tersebut, para anggota direksi Herbalife Nutrition dan Nutrition Advisory Board (NAB) akan berbagi keahlian mengenai beragam topik seputar kesehatan, termasuk peran gizi baik seiring bertambahnya usia, metabolisme dan nutrisi, sains makanan dan nutrisi, serta olahraga.

Pakar Herbalife Nutrition yang berpartisipasi dalam Wellness Tour di antaranya:

* Dr. Zhen-Yu Chen, pakar peraih penghargaan dalam sains makanan dan gizi sekaligus Chair Professor for the Food and Nutritional Sciences Programme di The Chinese University of Hong Kong.

* Dr. Chin-Kun Wang, pakar metabolisme dan gizi, yang meraih National Award of Biomedicine di Taiwan pada 2008 atas kontribusinya terhadap pendidikan medis.

* Samantha Clayton, Senior Director Worldwide Sports Performance and Fitness Herbalife Nutrition, mantan atlet Olimpiade yang juga bekerja sebagai personal trainer sekaligus group exercise coach pada American Fitness and Aerobics Association dan International Sport Science Association.

* Shyamal Vallabji, Fitness Coach Herbalife Nutrition untuk India, yang bekerjasama erat dengan para atlet profesional guna membantu mereka mencapai performa puncak pada kompetisi internasional.

Tentang Herbalife

Herbalife Nutrition adalah perusahaan nutrisi global yang bertujuan membuat dunia lebih sehat dan bahagia. Misi Perusahaan ini adalah nutrisi – mengubah hidup orang dengan produk dan nutrisi hebat – sejak 1980. Bersama dengan anggota independen Herbalife Nutrition kami, kami berkomitmen memberi solusi atas masalah yang dihadapi dunia yakni gizi buruk dan obesitas, populasi orang lanjut usia, biaya perawatan kesehatan publik yang meroket dan naiknya jumlah wirausahawan dari segala usia. Kami menawarkan produk berkualitas tinggi yang didukung sains, yang kebanyakan diproduksi di fasilitas yang dioperasikan Perusahaan, pelatihan tatap muka dengan anggota independen Herbalife Nutrition, serta dukungan pendekatan komunitas yang menginspirasi pelanggan untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan aktif.

Produk nutrisi, pengaturan berat badan, energi dan kebugaran serta perawatan pribadi kami tersedia khusus untuk dan melalui anggota Herbalife Nutrition di lebih dari 90 negara.

Melalui upaya CSR-nya, Herbalife Nutrition mendukung Herbalife Family Foundation (HFF) dan program CasaHerbalife-nya untuk membantu menghadirkan nutrisi yang berkualitas kepada anak-anak yang kurang mampu. Kami juga mensponsori lebih dari 190 atlet, tim, dan event di seluruh dunia, termasuk Cristiano Ronaldo, LA Galaxy dan banyak tim Olimpiade.

Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 8.000 karyawan di seluruh dunia, dan sahamnya diperdagangkan di New York Stock Exchange (NYSE:HLF) dengan penjualan bersih mencapai USD 4,5 miliar pada tahun 2016. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Herbalife.com atau IAmHerbalife.com. Informasi keuangan terdapat di ir.herbalife.com.

