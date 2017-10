Atletico ditahan imbang tanpa gol oleh Qarabag

Baku (ANTARA News) - Start buruk Atletico Madrid di Liga Champions musim ini berlanjut ketika mereka ditahan imbang tanpa gol di markas Qarabag, yang meraih poin pertama mereka di Grup C pada Rabu.Meski mendapatkan satu poin dari dua pertandingan pembukaan mereka melawan AS Roma dan Chelsea, pasukan Diego Simeone -- finalis pada dua dari empat musim terakhir -- diperkirakan tidak akan kesulitan untuk menaklukkan Qarabag.Namun yang terjadi tim Spanyol itu kurang tajam, di mana Yannick Carrasco dan Antoine Griezmann menyia-nyiakan peluang bagus pada babak pertama sebelum gol pemain Prancis itu dianulir karena offside setelah turun minum.Klub Azerbaijan Qarabag terlihat berbahaya pada serangan balik namun upaya mereka untuk mencari gol penentu kemenangan buyar ketika Dino Ndlovu diusir keluar lapangan setelah mendapatkan kartu kuning kedua karena berpura-pura terjatuh pada menit ke-75.Chelsea memimpin klasemen Grup C dengan enam angka dan akan menjamu tim peringkat kedua AS Roma, yang telah mengoleksi empat poin, pada Rabu malam. Atletico tertinggal dua poin di peringkat ketiga dan dapat semakin tertinggal dari kedua tim teratas, demikian Reuters.(H-RF/I015)

