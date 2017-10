Indeks Dow dan S&P 500 berakhir di rekor tertinggi

Dokumentasi Spesialis Geoffrey Friedman bereaksi terhadap indeks pasar saham Dow Jones Industrials Average yang melewati nilai 17.000 di lantai Bursa Saham New York, Amerika Serikat, Kamis (3/7/2014). DJIA menembus level 17.000 Kamis kemarin dan S&P 500 menembus level 2.000 setelah tingkat pengangguran AS turun ke tingkat terendah dalam enam tahun terakhir dan ekonomi AS menciptakan lebih banyak lapangan kerja dari yang diperkirakan. (ANTARA FOTO/REUTERS/Brendan McDermid)