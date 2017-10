Era digital BFI Finance sasar generasi millennial

Makassar (ANTARA News) - Perusahaan pembiayaan BFI Finance mulai menyasar nasabah generasi millennial atau generasi pengguna teknologi modern sebagai upaya untuk menunjukkan dukungan dan kesiapan perusahaan memasuki era digital."Keberadaan generasi millennial yang begitu dekat dengan kemajuan teknologi informasi telah menginspirasi BFI Finance untuk terus memperbarui dan melakukan inovasi produk dan layanan," ujar Direktur BFI Finance Sudjono di Mal Ratu Indah Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.Menurut dia, era informasi begitu cepat dan generasi baru saat ini sedang bertumbuh memanfaatkan teknologi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Bahkan transaksi barangpun tidak lagi konvensional, tetapi dilakukan menggunakan teknologi jaringan internet.Sehingga perkembangan zaman, kata dia, tidak bisa dihindari dan mau tidak mau harus mengikuti era transformasi digital yang serba cepat, sehingga BFI Finance mulai melakukan penyeimbangan dalam bentuk pelayanan kepada nasabah."Salah satu layanan BFI Finance berbasis teknologi digital sesuai dengan perilaku dan gaya hidup generasi millennial maka diluncurkan layanan BFI-Ku. Aplikasi teknolohi dalam jaringan ini dapat diakses melalui smartphone untuk mempermudah transaksi," ujarnya.Untuk itu, kata dia, kegiatan pengundian program "Uber Milyaran" 2017 periode ketiga di Mal Ratu Indah Makassar tidak sekedar menentukan pemenang, namun juga mengangkat tema menarik dan menunjukkan perusahaan telah siap menghadapi era baru, yakni Digital Generation - Grow Leads, Create Value."Pemilihan tema tersebut menjadi salah satu upaya kami untuk menunjukkan dukungan dan kesiapan BFI Finance memasuki era generasi digital, eranya generasi millennial. Kenapa dilaksanakan di mal, karena generasi millenial ada di sini sekaligus memperkelankan BFI kepada mereka," paparnya.Tidak hanya itu, BFI Finance juga menggandeng sejumlah komunitas, pecinta teknologi informasi, otomotif, dan fotografi. Selain itu acara tersebut akan diramaikan dengan talk show bersama Selebgram Febry Nilam dan Larasaty Berkian yang mengangkat How to be a Selebgram.Acara tersebut juga menampilkan Yunita Indonesian Idol, serta berbagai atraksi hiburan dan pentas seni.Sementara Manager Regional BFI Finance untuk Wilayah Sulawesi I menambahkan, selain pengundian Uber Milyaran, juga diperkenalkan layanan aplikasi BFI-Ku dari BFI Finance di mal setempat.Menurut dia, hal ini dilakukan seiring dengan perkembangan zaman, dan masyarakat sepatutnya menyiapkan diri dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan produksi maupun promosi berbasis teknologi informasi."Dengan kemajuan teknologi digital, BFI Finance siap menjadi mitra dalam meningkatkan usaha ekonomi kreatif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama," papar Khenriek.

